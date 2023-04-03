Про це 24 Каналу розповів командир роти ударних БпЛА 92-ї окремої бригади Юрій Федоренко. За його повідомленнями, ворог намагається знайти слабкі місця в українській обороні, але значних тактичних успіхів не має, перевага залишається на боці України.

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Військовий підкреслив, що ЗСУ успішно відбивають атаки противника. Ба більше, вони проводять активну оборону, тобто не лише обороняються, а й проводять контрударно-штурмові дії.

На деяких позиціях вдається вибивати ворога і займати для себе більш вигідні позиції,

– додав боєць.

В напрямку Сватове-Кремінна українські сили оборони здійснюють успішну контрбатарейну роботу зі знищення ворожої артилерії, також по напрямку працюють БпЛА, здійснюючи розвідувальні та ударні дії. Ураження ворожих цілей безпілотниками відбувається достатньо ефективно, кожного дня є повідомлення про знищення броньованої техніки росіян, артилерійських засобів та живої сили.

Тактика ворога на Сватівському напрямку

Федоренко дійшов висновку, що бойові дії на Сватівському напрямку відрізняються тим, що там росіяни намагаються зберегти живу силу, прикриваючи її технікою, артилерійськими засобами.

Боєць повідомив, що на Сватівському напрямку переважає лісиста місцевість і ґрунтові дороги, техніка не може проїжджати з необхідною маневровістю. Через це дещо спадає інтенсивність штурмових дій на таких дорогах.

У лісистій місцевості противник інтенсивно використовує артилерію, намагаючись бити по позиціях Збройних сил України. Техніка в лісистій місцевості використовується як елемент прикриття, адже маневрувати там майже неможливо.

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Тактика атак живою силою в Бахмуті

За словами Федоренка, на Бахмутському напрямку ворог застосовує дещо іншу тактику. Там активно працює ворожа артилерія, танки росіяни використовують переважно як вогневі засоби, піхоту ними не прикривають, водночас живу силу не рахують.

ЗСУ вдалося відсунути противника від основних шляхів сполучення, які для нього є пріоритетними,

– повідомив військовослужбовець.

Він розповів, що під час взяття в полон росіян, з'ясовується, що переважна більшість з них – це вагнерівці. Як виявилося, їх змушують штурмувати хвилями, винятково використовуючи живу силу.

Деякі окопи повністю завалені тілами, і вони по цих тілах лізуть далі. Здоровій людині, яка навіть має військовий досвід, бачити таку картину на полі бою не те, що складно, але не зрозуміло, бо таке відчуття, що ставлення до своїх у них дуже дивне. Навіть поранених вони не забирають з поля бою, залишають допоки ті не стануть двохсотими,

– розповів Федоренко.

У росіян немає виходу

Завербовані російські в'язні розповідають, що не мають іншого виходу, аніж рухатися далі. Адже тих, хто не виконує поставлені завдання, розстрілюють кадирівці або регулярні частини збройних сил Росії.

Тут не повинно бути жалості до противника, адже завжди є вибір: здатися в полон чи не ставати до лав російських окупаційних військ, не долучатися до приватних військових кампаній, не їхати на територію іншої держави і не воювати проти українців,

– наголосив військовий.

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