Об этом в эфире 24 Канала рассказал генерал-лейтенант ВСУ в запасе, военный эксперт Игорь Романенко. Он сообщил, что сейчас у украинских защитников есть одна важнейшая задача по всей линии фронта, которая занимает более 1200 километров.
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По словам Романенко, главная задача ВСУ состоит в том, чтобы уничтожать как можно больше живой силы и техники врага. Сейчас бои идут на 5 направлениях: Купянское, Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Шахтерское.
По всем этим направлениям продолжаются тяжелые бои, выполняется задача по перемалыванию живой силы и техники врага нашими силами обороны,
– подчеркнул военнослужащий.
Оборона Бахмута
Военный убежден, что вопрос о целесообразности обороны Бахмута в течение такого долгого времени разлагается на два спекта: военный и политический.
С военной стороны, несмотря на сложность ситуации в Бахмуте, ведь сейчас город окружен с севера, юга и востока, но пока будет возможность снабжения городом может удерживаться. Учитывая, что в Бахмуте сейчас более или менее оборудованные позиции, определены группировка и организованная оборона, это позволяет мощно уничтожать живую силу и технику врага.
Благодаря тому, что в последнее время подошли резервы нашим силам обороны, противнику не удается активно продвигаться с севера и юга. То есть большие продвижения на окраине остановлены. А с востока создан оборонительный рубеж по реке Бахмутка,
– сообщил военный.
Он отметил, что сейчас силы ВСУ направлены на то, чтобы обеспечить логистическое сообщение с Временным Яром через Хромово, а также из Константиновки через Ивановское в Бахмут. Несмотря на то, что сейчас противник может производить огненное поражение по этим дорогам, обеспечение Вооруженных сил Украины происходит.
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- Полковник Роман Свитан сообщил, что центр города Бахмут сейчас находится под контролем Вооруженных сил Украины. Россияне вошли в город только на окраине с севера, востока и юга. Но там организованы оборонительные рубежи ВСУ.
- Около Славянска россияне попали в ловушку. Там какие-либо действия россиян будут им не на пользу, движение на Славянск – усугубит ситуацию, движение на Бахмут тоже усугубит ситуацию и даже уход обратно на стартовую позицию так же ухудшит их положение, ведь открывает фланги стоящим рядом группам.
- Чтобы россиянам начать сейчас повторное наступление на город Угледар им необходимо восстановиться. Враг там несёт большие потери, как в личном составе, так и в технической составляющей. Почти полностью уничтожена 155-я и 40-я бригада.