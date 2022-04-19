Об этом рассказал глава Запорожской ОВА Александр Старух в эфире телеканала "Рада", информирует 24 канал. Больше всего ситуация обострилась в Пологовском районе.
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Ребята держат линию обороны, – Старух
Конечно, ребята держат линию обороны, но достаточно массированное наступление идет противника,
– объяснил глава ОВА.
В самом областном центре, говорит Старух, подготовили фортификационные сооружения и постоянно работают над улучшением линии обороны. Над планом эвакуации из районов под угрозой председатели общин и ОВА поработали еще в марте.
Не все хотели эвакуироваться с линии столкновения
Старух отметил, что не все с пониманием отнеслись к тому, что нужно эвакуироваться из тех населенных пунктов на линии столкновения. В основном, захотели остаться пожилые люди.
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