Про це розповів голова Запорізької ОВА Олександр Старух в ефірі телеканалу "Рада", інформує 24 канал. Найбільше ситуація загострилась в Пологівському районі.

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Хлопці тримають лінію оборони, – Старух

Звичайно, що хлопці тримають лінію оборони, але досить масований наступ іде противника,

– пояснив голова ОВА.

У самому обласному центрі, каже Старух, вже підготували фортифікаційні споруди та постійно працюють над покращенням лінії оборони. Над планом евакуації з районів, що під загрозою, голови громад та ОВА попрацювали ще у березні.

Не всі хотіли евакуюватись з лінії зіткнення

Старух зазначив, що не всі з розумінням поставились до того, що потрібно евакуюватись з тих населених пунктів, що на лінії зіткнення. Здебільшого, захотіли залишитись літні люди.

Зверніть увагу! Голова ОВА запевняє, що краще навіть зараз евакуюватись. Потужностей Запоріжжя вистачить, аби прийняти всіх охочих. До того ж більшість переселенців затримуються у місті на 1 – 2 дні та їдуть далі на захід.

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