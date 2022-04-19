Про це розповів голова Запорізької ОВА Олександр Старух в ефірі телеканалу "Рада", інформує 24 канал. Найбільше ситуація загострилась в Пологівському районі.
Раніше Місто готується до оборони: у Запорізькій міськраді розповіли про бої в області
Хлопці тримають лінію оборони, – Старух
Звичайно, що хлопці тримають лінію оборони, але досить масований наступ іде противника,
– пояснив голова ОВА.
У самому обласному центрі, каже Старух, вже підготували фортифікаційні споруди та постійно працюють над покращенням лінії оборони. Над планом евакуації з районів, що під загрозою, голови громад та ОВА попрацювали ще у березні.
Не всі хотіли евакуюватись з лінії зіткнення
Старух зазначив, що не всі з розумінням поставились до того, що потрібно евакуюватись з тих населених пунктів, що на лінії зіткнення. Здебільшого, захотіли залишитись літні люди.
Дізнайтесь у відео: що відбувається на Запоріжжі