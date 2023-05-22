Планы по наступлению на Крым изменились: как украинцы реагируют на события под Белгородом

В Белгородской области России 22 мая начались бои российской армии с диверсионно-разведывательной группой неизвестного происхождения. Происходящее в соседней области изрядно порадовало украинцев, сеть буквально взорвалась мемами.

В частности, пользователи шутят, что "контрнаступление пошло на Белгород", мол, "ВСУ передумали идти на Крым, а пошли освобождать Белгород", другие отмечают, что "нас там нет". Есть те, кто выложил фото бюллетеней для референдума за провозглашение независимости "Белгородской Народной Республики" (БНР). Самые интересные реакции и мемы – собрал 24 Канал.

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Пользователи также распространяют карту Украины с Белгородской областью. Креативность позволяет украинцам шутить и делать оптимистичные прогнозы.

Хотя, россиянам похоже не очень весело, они изрядно паникуют. Впрочем, именно жителей Белгорода можно поздравить, они наконец-то получили шанс на освобождение.

"В связи с тем, что город Бахмут Донецкой области фактически перестал существовать, украинские власти приняли решение переименовать Белгород в Бахмут", – пишут пользователи.

Украинцы очень тонко иронизируют, ведь за смешными шутками действительно много боли. Но жителям Белгорода они таки оставили наставления:

Нас там нет. Это все народное ополчение. Если ваш дом снесло, убило близких, а вас пытают по подвалам за флаг вашей страны, то будьте спокойны – это такая защита русскоговорящего населения!

Впрочем, как уже отмечалось, скорее всего жители Белгорода только выдохнут с облегчением. Там уже заждались "освобождения". Поэтому пользователи ободряют россиян, мол, "мы с вами".

Некоторые украинцы решили "помочь" жителям "БНР", пока там неспокойно – предлагают эвакуироваться в Харьков, Киев и другие украинские города. Другие же – просто тролят россиян.