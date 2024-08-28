Уже осенью 2024 года может быть битва за Покровск, которая будет определять дальнейшее развитие и характер боевых действий. Такое мнение 24 Каналу озвучил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Генеральная битва

Александр Мусиенко отметил, что захватчикам удалось удержать определенный темп. Украинские защитники готовятся остановить это наступление врага на Покровском направлении, которое продолжается уже почти год.

Там сейчас едва ли не самая большая точка приложения усилий врага. Они очень мощно давят, используя различные средства. Думаю, все равно за Покровск будет битва. Это будет едва ли не генеральная битва уже этой осенью, которая и будет определять дальнейшее развитие и характер боевых действий,

– предположил он.

Заметим, что за прошедшие сутки на Покровском направлении ВСУ отражали 55 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Сухая Балка, Воздвиженка, Новоалександровка, Зеленое Поле, Миролюбовка, Новогродовка, Михайловка, Гродовка, Мироновка и Селидово. Наибольшая концентрация атак была возле Новогродовки.