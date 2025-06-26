Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий председателя Хотинской общины Николая Торяника для изданий "Кордон.Медиа" и Общественного.

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Что известно о вывозе оккупантами жителей села в Сумской области

По словам Николая Торяника, одного из местных жителей села Константиновка в Сумской области, с которым пропала связь, искала дочь.

Впоследствии в телефонном разговоре родственница украинки из Воронежской области России сообщила, что отец и еще трое жителей села находятся у них.

Что сейчас с жителями, неизвестно. Торяник отметил, что в Хотинской общине пока нет ни связи, ни света, ни газа.

Мы информацию собираем по крупицам. Здесь полностью все перерезано,

– сказал глава общины.

К слову, согласно карте DeepState российская армия оккупировала село Константиновка в Сумской области. В "красной зоне" населенный пункт находится с 1 июня.