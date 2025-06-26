Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар голови Хотінської громади Миколи Торяника для видань "Кордон.Медіа" та Суспільного.

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Що відомо про вивезення окупантами жителів села на Сумщині

За словами Миколи Торяника, одного з місцевих жителів села Костянтинівка у Сумській області, із яким зник зв'язок, шукала донька.

Згодом у телефонній розмові родичка українки із Воронезької області Росії повідомила, що батько та ще троє жителів села перебувають у них.

Що зараз із жителями, невідомо. Торяник зазначив, що в Хотінській громаді наразі немає ані зв'язку, ані світла, ані газу.

Ми інформацію збираємо по крупинці. Тут повністю все перерізано,

– сказав очільник громади.

До слова, згідно з мапою DeepState російська армія окупувала село Костянтинівка у Сумській області. У "червоній зоні" населений пункт перебуває з 1 червня.