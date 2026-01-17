"Считаю, что поступил правильно": история бойца, который остался один на позиции под Торецком

Ему 27 лет, но за плечами – 8 лет службы в рядах Сил обороны Украины. Впереди – длительная реабилитация после ранения, которое боец получил на Донбассе.

Богдан Басистый – наводчик 101-й отдельной бригады охраны. До 2025 года был в Силах логистики, а прошлой зимой попал в боевое подразделение, с которым отправился в Донецкую область.

Во время одного из выходов Богдан остался на позициях сам – боевые товарищи просто сбежали. Боец остался, дождался подкрепления и еще более месяца держал рубежи с новыми товарищами.

Сейчас Богдан Басистый – первый в своей бригаде, кто представлен к награждению званием "Герой Украины".

Мы имели возможность пообщаться с бойцом. Как начинался военный путь Богдана, почему он решил остаться и держать позицию самостоятельно и что было дальше – читайте в материале 24 Канала.

Как и почему Богдан решил стать военным

В армии сейчас есть разные люди – кто-то оставил гражданскую жизнь добровольно, кто-то нет. Однако есть много тех, кто никогда и не думал о карьере профессионального военного. Однако Богдан Басистый как раз из тех, кто еще с юности хотел связать свою жизнь именно с войском.

Поэтому сначала Богдан поступил в Черниговский лицей с усиленной военной подготовкой, а затем – в Военный колледж сержантского состава Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Сагайдачного во Львове.



Богдан Басистый / Фото предоставлено 24 Каналу

Парень говорит, что его решение родители поддерживали, хотя он не из тех, у кого военная карьера – это семейное дело. Богдан – первый в своей семье, кто решил стать профессиональным бойцом. А еще признается, что кроме мечты были и другие причины. Как говорит сам Богдан – он из малообеспеченной семьи, поэтому его выбор не создавал давления на родителей и потребность поиска денег на обучение.

Поступить в колледж сержантского состава было достаточно экономным решением – одевают, кормят. Я был полностью независимым от финансов семьи, потому что меня обеспечивал колледж. То есть армию я в свое время выбрал и, в частности, по экономическим причинам,

– объясняет воин.

По окончании колледжа Богдан присоединился к Силам логистики, где его и застало полномасштабное вторжение 24 февраля 2022 года.

"Был новый опыт": как прошли первые боевые выходы бойца

После того как россияне начали большую войну против Украины, Богдан продолжал выполнять задачи в Силах логистики. Однако прошлой зимой боец оказался в боевом подразделении в должности наводчика. Богдан добровольно решил присоединиться к 101-й ОБрО.

Парень признается, что точно вспомнить свой первый боевой выход, который состоялся на позициях в Донецкой области, вспомнить уже и не может. Однако помнит, что ощущения были необычные.

Не помню, что я чувствовал во время первого выхода, но это было очень интересно, это был новый опыт,

– говорит Богдан.



Позиция на Донбассе / Фото предоставлено 24 Каналу

К счастью, первый выход был успешным. Второй – тоже. А вот на третьем Богдан на позициях на Торецком направлении остался один. И после этого он оказался в госпитале и до сих пор находится на лечении.

"Паника была лишней": как Богдан остался один на позициях

На третий выход Богдан и еще двое его боевых товарища отправились вместе. Они заняли определенную позицию, которая, как говорит сам боец, была относительно безопасной, потому что о ее расположении врагу не было известно.

Однако от смежных подразделений по рации бойцы получали ужасные новости – россияне атаковали, не жалея ни сил, ни средств. Впоследствии боец остался на позиции один. И даже несмотря на это Богдан решил продолжать держать позицию.

Я остался сам и считаю, что поступил правильно. В тот момент расположение нашей точки врагу было неизвестно, поэтому относительно мы были в безопасности – паника была лишней. Полдня я был на позиции сам,

– вспоминает воин.



Богдан Басистый / Фото предоставлено 24 Каналу

Впоследствии к Богдану прибыло подкрепление. И вместе с собратьями он провел на той позиции еще месяц, в течение которого россияне часто атаковали. В частности использовали тактику малых пехотных групп, когда россияне шли по двое, а их маршрут корректировали разведывательными БПЛА.

Однажды, как вспоминает боец, очень помогла "Баба Яга" – бомбер ликвидировал одного оккупанта, другой с перепугу убежал в посадку. Там его и взяли в плен. Захватчик оказался иностранным наемником.



Богдан и пленный захватчик / Фото предоставлено 24 Каналу

Хотя, как объясняет боец, обычно у россиян на том участке, где он был с товарищами, была другая тактика. Они сначала пытались обнаружить позицию, потом крыли ее из всего, что имели, а потом штурмовали.

Обычно они держатся на безопасном расстоянии и стреляют куда попало. Цель следующая – они хотят, чтобы мы стреляли в ответ, чтобы выявить расположение наших позиций. Им не важно попасть, а важно получить хоть какую-то реакцию,

– говорит Богдан.

И, к сожалению, часто это работает. После длительных обстрелов кто-то психологически не выдерживает и реагирует, например, ответным огнем.

"Эвакуация была почти мгновенная": о ранении и потере руки

Через более месяца после пребывания на позиции россияне снова атаковали наших бойцов – запустили туда FPV-дроны. Один из них взорвался возле Богдана, а обломок отсек часть руки.

Эвакуация сейчас является критически важным вопросом на фронте, потому что ее затрудняет активность дронов. Однако Богдан говорит, что ему повезло, потому что его удалось вытащить с позиции за 2 часа.

У нас в бригаде с эвакуацией все очень хорошо и быстро, почти мгновенно. И я действительно благодарен за такую организацию, потому что меня очень быстро эвакуировали,

– говорит боец.

После того как ему оказали первую помощь, Богдана из стабилизационного пункта отправили в госпиталь. Началось долгое время лечения и реабилитации.



Богдан после ранения / Фото предоставлено 24 Каналу

"Главное – вылечиться": о планах и звании "Героя Украины"

После третьего выхода Богдана на позиции и всего, что там случилось, командование решило подать его на звание "Героя Украины". Таким образом он стал первым в своей бригаде, кто удостоен награды.

Однако ее боец до сих пор не получил и говорит, что еще не знает, что чувствует по этому поводу.

"Не знаю, как к этому отношусь. Надо сначала получить и это почувствовать, тогда уже буду знать, как это", – говорит Богдан.

Сейчас приоритет для воина – реабилитация и лечение. Богдан стоит в очереди на протез левой руки. Сначала его должны изготовить, а тогда он должен научиться им пользоваться и привыкать к нему.

Я пока в очереди на протезирование. Пока его сделают, пока буду приспосабливаться – то пройдет много времени. О планах пока не думал, потому что главное – вылечиться,

– говорит Богдан.

Поэтому, как говорит Богдан, сейчас ему не до мыслей о будущем. Однако воин все равно хочет оставаться в армии, если такая возможность будет.

Я уже почти 8 лет на службе и до пенсии относительно недалеко, если бы была возможность оставаться на службе – я воспользуюсь ею,

– говорит боец.

Кстати, отец Богдана после начала полномасштабного вторжения также попал в армию. Сейчас он повар в одной из бригад Сил обороны, поэтому сын теперь поддерживает отца, который продолжает служить в армии.