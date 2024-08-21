С такой идеей эта российская депутат выступила в эфире одного из их федеральных каналов, информирует 24 Канал.

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На российском ТВ призвали к бомбардировкам Курской области

Бывший депутат российской госдумы Наталья Нарочницкая призвала разбомбить Курскую область, где сейчас происходит операция Вооруженных Сил Украины.

Надо их окружить и уничтожить все. Просто ковровыми (бомбардировками – 24 Канал), понимаете?,

– сказала она.

Однако на этом заявление чиновницы не закончилось. . Более того, она выразила надежду, что российская армия именно к этому и готовится.

"Я надеюсь, что к этому и готовятся, потому что недаром столько эвакуации", – заявила Нарочницкая.