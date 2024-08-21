З такою ідеєю ця російська депутатка виступила в ефірі одного з їхніх федеральних каналів, інформує 24 Канал.

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На російському ТБ закликали до бомбардувань Курської області

Колишня депутатка російської держдуми Наталья Нарочницька закликала розбомбити Курську область, де зараз відбувається операція Збройних Сил України.

Треба їх оточити та знищити все. Просто килимовими (бомбардуваннями – 24 Канал), розумієте?,

– сказала вона.

Однак на цьому заява чиновниці не закінчилася. Ба більше, вона висловила сподівання, що російська армія саме до цього й готується.

"Я сподіваюся, що до цього і готуються, тому що недарма стільки евакуації", – заявила Нарочницька.