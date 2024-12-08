Годовое наступление оккупантов на Украину начинает ослабевать. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes.

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Почему россиянам пророчат катастрофу

Так, издание приводит статистику: на одном из участков площадью 5 километров квадратных в Курской области насчитывается около 90 уничтоженных и брошенных российских транспортных средств. Украина же потеряла лишь около 20 единиц.

Аналитики отмечают, что потери 4:1 в пользу Украины не является чем-то необычным. Фактически, это лишь немного выше, чем общее соотношение потерь 3:1 за всю войну: 14 500 уничтоженных российских машин против 5 200 украинских.

Forbes отмечает, что Россия рассчитывает, что инаугурация Трампа 20 января откроет новую и нестабильную эру в отношениях США с Украиной. Чтобы не случилось, Путин хочет контролировать Курскую область до этого времени полностью. Поэтому он дал российской армии задачу вытеснить ВСУ до февраля. Для этого враг привлек 60 тысяч российских и северокорейских войск и лучшие образцы тяжелого вооружения.

Оккупанты ежедневно теряют от 1200 до 2000 военных убитыми и ранеными, что значительно превышает темпы мобилизации в России. При этом врагу удается достигать незначительного продвижения.

Лично я считаю эти успехи в основном провалом российской армии. Они бросают целые дивизии непосредственно в бой и продвигаются на несколько (километров – 24 Канал), неся при этом абсолютно катастрофические потери,

– написал аналитик Эндрю Перпетуа.

Forbes пишет, что если бы что-то могло изменить потерю судьбы России, то это было бы внезапное прекращение помощи США Украине в начале следующего года.