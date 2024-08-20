Собственно, воины бригады Khorne Group нашли сумку российского пограничника, а вот в ней обнаружили "интересные" вещи. Соответствующим видео с "находками" они поделились в своем телеграмм-канале 19 августа.

Смотрите также Россияне напуганы, прячутся по полям и посадкам: эксклюзивный репортаж с Курщины

Необычные трофеи с Курщины

Военные рассказали, что нашли "интересную" сумку.

"Похоже на часть фильма "Криминальное чтиво", когда Марселлус Уоллес оказался не в том подвале", – рассказали они.

По их словам, внутри сумки были: книга учета распространения наркотиков и психотропных веществ, какая-то странная кожаная маска и другие вещи.

Хобби путинских солдат – употреблять какие-то наркотики, "поразвлекаться" друг с другом с помощью вещей из секс-шопа, а потом умереть ни за что,

– говорится в сообщении.

Также они прикрепили видео, на котором и открыли эту сумку и показали ее весьма "интересное" содержимое.

"Интересная" сумка российского пограничника: смотрите видео

Внимание! На кадрах присутствует нецензурная лексика