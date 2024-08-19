Больше о продвижении украинских военных, взятии россиян в плен и реакции местных жителей на операцию в Курской области – смотрите в эксклюзивном репортаже Андрианы Кучер на 24 Канале.

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Масштабность операции ВСУ на Курщине

Сразу, что бросается в глаза в пограничных районах – это большое количество военной техники. Очень много техники едет как в сторону Курска, так и в обратном направлении. Это лишь подтверждает то, что масштаб этой операции очень большой.

Один из военных, которые уже возвращались из Курской области, рассказал, что на это направление им дали очень много боеприпасов, что свидетельствует о его важности.

Силы обороны Украины продолжают продвижение малыми группами, беря под контроль село за селом. По словам бойца, 1 – 2 дня уходит на то, чтобы новый населенный пункт на территории России перешел под контроль украинских военных.

Украинские военные возле границы с Россией / Getty Images

Сейчас может казаться, что контрнаступление ВСУ на территории России замедлилось. Это не из-за того, что россияне бросили сюда свои резервы. Дело в том, объясняет украинский боец, что наши войска переформировываются, их разбрасывают, в частности, могут перебросить с одного направления или села на другое.

В то же время нашим воинам сейчас уже стало труднее, ведь россияне стягивают свои силы в Курскую область.

События на Курщине стали сюрпризом для россиян

Когда Силы обороны зашли на территорию Курской области, там были только российские срочники. Зато бойцы печально известного кадыровского "Ахмата" просто сбежали.

Срочники не видели, что такое война. На них налетели неожиданно, поэтому они начали убегать,

– отметил украинский военный.

По его словам, россияне идут группами, их видно издалека, потому что леса на этой территории не такие густые, как у нас. Также там почти нет посадок, но очень много полей. Наша артиллерия отрабатывает по вражеской технике, поэтому российские военные не доезжают сюда.

Сейчас у наших военных гораздо больше артиллерии в Курской области, чем у противника. Но россияне еще стягивают свою.

Как местные жители реагируют на операцию ВСУ

Никакого сопротивления со стороны населения Курской области не было. В целом отношение местных жителей наши военные называют нейтральным.

Сами же жители Курщины тем временем преимущественно прячутся по домам и подвалам. Они боятся, ведь их же военные сбрасывают десятки КАБов на эти населенные пункты.

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Некоторые бойцы отметили, что стараются не контактировать с населением, хотя многие из жителей Курщины нормально реагируют на операцию Сил обороны. Конечно же, украинские воины не трогают дома россиян. А даже еще и разносят хлеб местным бабушкам.

Россияне феерично попадают в плен

Несколько бойцов отметили, что количество пленных россиян уже измеряется даже не сотнями, а тысячами. Нашим бойцам в этом помогают сами же жители Курщины. Они сдают оккупантов, потому что когда те отступали, то грабили свое же население – забирали машины и многое другое.

Наши воины рассказали, как одна бабушка "сдала" 20 оккупантов. Она просто подошла к украинским военным и заявила, что 20 россиян хотят сдаться в плен, но они с оружием. Женщина сказала, в каком именно доме находятся российские военные.

Их (российских военных – 24 Канал) там сейчас очень много, они прячутся по полям, по посадкам. Они такие напуганные,

– отметил наш боец.

Воины ВСУ также добавили, что жители Курщины сейчас стараются ходить пешком, поскольку боятся ездить техникой, потому что сразу же по ним прилетают российские FPV-дроны.

Операция на Курщине уже повлияла на войну

Украинские военные радостно восприняли приказ о контрнаступлении в Курской области. Ведь наконец военные действия перешли на территорию страны-агрессора.

Это уже изменило ход войны. Их резервы, которые стояли здесь, удирают,

– уверен украинский боец.

Он заметил, что, судя по новостям, Владимир Путин даже не знает, что происходит. Генералы диктатора ему не докладывают. Поэтому у нас получается такое продвижение. И оно будет продолжаться и в дальнейшем.

Суджа – под контролем ВСУ

Ведущая 24 Канала также посетила город Суджа. Из этого населенного пункта было видно густой темный дым, который поднимался на расстоянии примерно 10 – 15 километров.

Поэтому она предположила, что наши военные продолжают продвижение и линия боестолкновения пролегает достаточно далеко от самой Суджи.

На вопрос о дальнейших планах один украинский военный ответил коротко: в Москву. При этом он уточнил, что это его мнение.