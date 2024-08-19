После начала операции ВСУ в Курской области в сети появилось немало видео, на которых местные жители удивляют знаниями украинского.

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Не забыли родное слово

Так, на одном из таких видео пожилая женщина жалуется украинским военным, что у нее не осталось ничего ни есть, ни пить. Тогда наши защитники делятся с бабушкой своими запасами.

Бабушка из Суджи разговаривает с бойцами ВСУ: смотрите видео

Напомним, что Украина решила создать в Судже военную комендатуру. Возглавлять ее назначили генерал-майора Эдуарда Москалева. Одними из основных функций комендатуры является обеспечение взаимодействия различных родов войск, которые выполняют боевые задачи на сопредельной территории, поставки необходимых продуктов и вещей гражданскому населению, обустройство быта украинских военнослужащих.