Доклад Шойгу Путину о "взятии" Луганщины проводился публично, его транслировали российские телеканалы. Российский диктатор и его приспешник пытались подать захват Луганской области как большую победу.
Важно Россияне пытаются дожать Силы обороны в Луганской области, и напрасно, – Гайдай
Оккупанты останавливаться не хотят
Шойгу доложил Путину, что российские оккупанты и боевики завершили "операцию" и "взяли" Луганскую область 3 июля. Глава российского минобороны нафантазировал потери украинской армии и якобы захваченные трофеи.
В ответ Путин дал приказ наградить тех оккупантов и боевиков из псевдореспублики на территории Луганской области, которые участвовали в захвате области. Также российский диктатор сказал, что они должны "отдохнуть и набраться сил", а остальные оккупанты "продолжать выполнять задачи".
А потом начались "поздравления с победой". Захват Луганщины российские оккупанты представляют как "освобождение квазиобразования", ведь псевдореспублика боевиков незаконно признана Россией в административных границах Луганщины.
Колоссальные потери россиян в войне
Полномасштабная война России с Украиной длится уже пятый месяц. За это время российские оккупанты понесли колоссальные потери, которые пытаются оправдать псевдопобедой. На 4 июля наши защитники и защитницы ликвидировали и уничтожили:
- около 36 200 оккупантов;
- 1 589 танков;
- 3 754 боевые бронированные машины;
- 804 артиллерийские системы;
- 246 реактивных систем залпового огня;
- 105 средств ПВО;
- 217 самолетов;
- 187 вертолетов;
- 658 беспилотников оперативно-тактического уровня;
- 144 крылатые ракеты;
- 15 кораблей и катеров;
- 2 629 единиц автомобильной техники и автоцистерн;
- 65 единиц специальной техники.
Советуем посмотреть – сводка Генштаба о ситуации на фронте по состоянию на 4 июля: смотрите видео