Доклад Шойгу Путину о "взятии" Луганщины проводился публично, его транслировали российские телеканалы. Российский диктатор и его приспешник пытались подать захват Луганской области как большую победу.

Важно Россияне пытаются дожать Силы обороны в Луганской области, и напрасно, – Гайдай

Оккупанты останавливаться не хотят

Шойгу доложил Путину, что российские оккупанты и боевики завершили "операцию" и "взяли" Луганскую область 3 июля. Глава российского минобороны нафантазировал потери украинской армии и якобы захваченные трофеи.

В ответ Путин дал приказ наградить тех оккупантов и боевиков из псевдореспублики на территории Луганской области, которые участвовали в захвате области. Также российский диктатор сказал, что они должны "отдохнуть и набраться сил", а остальные оккупанты "продолжать выполнять задачи".

А потом начались "поздравления с победой". Захват Луганщины российские оккупанты представляют как "освобождение квазиобразования", ведь псевдореспублика боевиков незаконно признана Россией в административных границах Луганщины.

Важно! Оккупанты радуются рано, ведь бои на Луганщине еще продолжаются. Несмотря на то, что ВСУ вышли из Лисичанска, наши воины продолжают давать отпор врагу в районе Белогоровки и Новоконстантиновки, поэтому о полном захвате Луганщины речь еще не идет.

Колоссальные потери россиян в войне

Полномасштабная война России с Украиной длится уже пятый месяц. За это время российские оккупанты понесли колоссальные потери, которые пытаются оправдать псевдопобедой. На 4 июля наши защитники и защитницы ликвидировали и уничтожили:

около 36 200 оккупантов;

1 589 танков;

3 754 боевые бронированные машины;

804 артиллерийские системы;

246 реактивных систем залпового огня;

105 средств ПВО;

217 самолетов;

187 вертолетов;

658 беспилотников оперативно-тактического уровня;

144 крылатые ракеты;

15 кораблей и катеров;

2 629 единиц автомобильной техники и автоцистерн;

65 единиц специальной техники.

Советуем посмотреть – сводка Генштаба о ситуации на фронте по состоянию на 4 июля: смотрите видео