Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он сообщил, что сейчас боевые действия продолжаются в районе Белогоровки и Новоконстантиновки.

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Защитники Луганской области делают важную работу

Сергей Гайдай подчеркнул, что чем дольше защитники Луганщины сдерживают врага, тем больше играет на руку нашим военным, которые укрепляют позиции на Донетчине. Глава ОВА подчеркнул, что у оккупантов не получается дожать наших героев, но они уже отчитываются о якобы полном контроле над областью.

Бои продолжаются в районе Белогоровки и Новоконстантиновки. Там оккупанты пытаются дожать наши Силы обороны, но пока у них ничего не получается,

– подчеркнул Гайдай.

Глава ОВА подчеркнул, что оккупанты врут не впервые, поэтому заявлением о полном захвате Луганщины он не удивлен. Причиной такой лжи Гайдай называет желание как-то оправдать поражение своих войск.

Сергей Гайдай подчеркнул, что захват почти всей территории Луганщины очень дорого стоил российским оккупантам и они понесли безумные потери в человеческом и техническом ресурсе. Поэтому их наступательный потенциал существенно уменьшен.

Ситуация в Луганской области

3 июля Генштаб Вооруженных Сил сообщил о выходе войск из Лисичанска – последнего крупного города области. Такое решение пришлось принять для сохранения жизни украинских воинов. Однако в Генштабе подчеркнули – в Лисичанск непременно вернутся.

Российским оккупантам удалось форсировать Северский Донец, они закрепляются в Лисичанске и в районе Белогоровки.

Белогоровка и Новоконстантиновка, где идут бои, остаются последними населенными пунктами Луганской области, которые не оккупированы россиянами и боевиками.

Больше о ситуации в Луганской области и на других направлениях фронта вы можете посмотреть на карте боевых действий.

Сводка Генштаба о ситуации на фронте по состоянию на 4 июля: смотрите видео