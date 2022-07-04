Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він повідомив, що зараз бойові дії тривають в районі Білогорівки та Новокостянтинівки.

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Захисники Луганщини роблять важливу роботу

Сергій Гайдай наголосив, що чим довше оборонці Луганщини стримують ворога, тим це більше грає на руку нашим військовим, які укріплюють позиції на Донеччині. Голова ОВА наголосив, що в окупантів не виходить дотиснути наших героїв, але вони вже звітують про нібито повний контроль над областю.

Бої тривають в районі Білогорівки та Новокостянтинівки. Там окупанти намагаються дотиснути наші Сили оборони, але наразі в них нічого не виходить,

– наголосив Гайдай.

Голова ОВА наголосив, що окупанти брешуть не вперше, тому заявою про повне захоплення Луганщини він не здивований. Причиною такої брехні Гайдай називає бажання бодай якось виправдати поразки своїх військ.

Сергій Гайдай підкреслив, що захоплення майже всієї території Луганщини дуже дорого коштувало російським окупантам і вони зазнали шалених втрат у людському та технічному ресурсі. Тому їхній наступальний потенціал суттєво зменшений.

Ситуація на Луганщині

3 липня Генштаб Збройних Сил повідомив про вихід військ з Лисичанська – останнього великого міста області. Таке рішення довелося ухвалити для збереження життя українських воїнів. Однак у Генштабі підкреслили – до Лисичанська неодмінно повернуться.

Російським окупантам вдалося форсувати Сіверський Донець, вони закріплюються в Лисичанську та в районі Білогорівки.

Білогорівка та Новокостянтинівка, де йдуть бої, залишаються останніми населеними пунктами Луганщини, які не окуповані росіянами та бойовиками.

Більше про ситуацію на Луганщині та на інших напрямках фронту ви можете переглянути в карті бойових дій.

Зведення Генштабу про ситуацію на фронті станом на 4 липня: дивіться відео