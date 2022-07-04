Доповідь Шойгу Путіну про "взяття" Луганщини проводилася публічно, її транслювали російські телеканали. Російський диктатор та його поплічник намагалися подати захоплення Луганської області як велику перемогу.

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Окупанти зупинятися не хочуть

Шойгу доповів Путіну, що російські окупанти та бойовики завершили "операцію" та "взяли" Луганську область 3 липня. Глава російського міноборони нафантазував втрати української армії та нібито захоплені трофеї.

У відповідь Путін дав наказ нагородити тих окупантів та бойовиків з псевдореспубліки на території Луганщини, які брали участь у захопленні області. Також російський диктатор сказав, що вони мають "відпочити та набратися сил", а решта окупантів "продовжувати виконувати завдання".

А потім почалися "вітання з перемогою". Захоплення Луганщини російські окупанти подають як "визволення квазіутворення", адже псевдореспубліка бойовиків незаконно визнана Росією в адміністративних межах Луганщини.

Важливо! Окупанти радіють рано, адже бої на Луганщині ще тривають. Попри те, що ЗСУ вийшли з Лисичанська, наші воїни продовжують давати відсіч ворогу в районі Білогорівки та Новокостянтинівки, тому про повне захоплення Луганщини ще мова не йде.

Колосальні втрати росіян у війні

Повномасштабна війна Росії з Україною триває вже п'ятий місяць. За цей час російські окупанти зазнали колосальних втрат, які намагаються виправдати псевдоперемогою. Станом на 4 липня наші захисники та захисниці ліквідували та знищили:

близько 36 200 окупантів;

1 589 танків;

3 754 бойових броньованих машин;

804 артилерійські системи;

246 реактивних систем залпового вогню;

105 засобів ППО;

217 літаків;

187 гелікоптерів;

658 безпілотників оперативно-тактичного рівня;

144 крилаті ракети;

15 кораблів та катерів;

2 629 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

65 одиниць спеціальної техніки.

Радимо переглянути – зведення Генштабу про ситуацію на фронті станом на 4 липня: дивіться відео