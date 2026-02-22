В Мексике вспыхнули полноценные боевые действия: ликвидирован топ-наркобарон "Эль Менчо"

В Мексике 22 февраля масштабная операция федеральных сил безопасности в муниципалитете Тапальпа штата Халиско вызвала волну насилия сразу в нескольких регионах страны. В результате столкновений с представителями наркокартеля начались блокировки дорог, поджоги транспорта и нападения на предприятия.

Об этом пишет мексиканское издание La Jornada.

Почему в Мексике вспыхнули боевые действия?

Операцию по противодействию наркокартеля, которая охватила значительную часть штата Халиско, в частности район Гвадалахары и туристическое побережье с Пуэрто-Вальяртой, возглавила мексиканская армия. Из-за обострения ситуации утром там было приостановлено движение общественного транспорта, а жителей призвали оставаться дома.

В Тапальпе развернулись боевые действия: смотрите видео

Губернатор Халиско Пабло Лемус сообщил, что после начала операции неизвестные лица начали поджигать транспортные средства и устанавливать блокады, пытаясь помешать действиям властей. По всему штату объявили "красный" уровень опасности и создали координационную группу с участием всех уровней власти.

В Гвадалахаре зафиксировали многочисленные поджоги автомобилей, заправок, аптек и магазинов. На дорогах злоумышленники разбрасывали металлические шипы для повреждения шин, а в отдельных случаях силой отбирали автомобили у водителей, чтобы использовать их для блокад. Работу общественного транспорта временно остановили до стабилизации ситуации.

В Мексике массово поджигали машины, шины, заправки: смотрите видео

Также сообщается о запрете полетов над частью Мексики, из-за военных операций мексиканских вооруженных сил.

Над частью Мексики запретили полеты на фоне операции вооруженных сил страны против наркокартеля / Фото из аккаунта @AlertaNews24 в соцсети Х

Что известно о ликвидации "Эль Менчо", главаря мощного наркокартеля?

Местные СМИ связывали волну насилия с реакцией криминальных группировок на федеральную операцию против организованной преступности. Также распространялись сообщения о возможной ликвидации одного из лидеров наркокартеля "Новое поколение Халиско" известного, как "Эль Менчо".

Впоследствии в Вооруженных силах Мексики подтвердили проведение операции против наркокартеля. Во время боев четверо боевиков наркокартеля погибли на месте. Еще трое – получили тяжелые ранения и умерли во время транспортировки в Мехико.

Среди них, по предварительным данным, был и "Эль Менчо", однако его личность еще должны официально подтвердить судебно-медицинские эксперты,

– говорится в сообщении.

Также мексиканские правоохранители задержали двух вероятных участников картеля. Во время операции у боевиков было изъято значительное количество оружия и бронетехники, в частности ракетные установки, которые способны поражать самолеты и бронированные цели.

В результате боя ранения получили трое мексиканских военнослужащих. Их доставили в медицинские учреждения в столице страны Мехико для оказания необходимой помощи.

По информации Министерства национальной обороны Мексики, при подготовке операции использовались также разведывательные данные, полученные в рамках сотрудничества с США. После спецоперации в штат Халиско перебрасывают дополнительные подразделения армии и Национальной гвардии для усиления безопасности.

Стоит отметить, что "Эль Менчо", настоящее имя которого Немесио Осегера Сервантес, был одним из самых разыскиваемых преступников в Мексике и США. На момент смерти ему было 59 лет.

Кстати, США просили за информацию о мексиканце аж 15 миллионов долларов. Мексиканца обвиняли в контрабанде больших объемов кокаина, фентанила и метамфетамина через южную границу США.



Эль Менчо был в розыске США / Фото Госдепа США

В каких еще штатах были бои?

Насилие распространилось и на другие штаты, где картель "Новое поколение Халиско" имеет влияние, в частности Мичоукан и Гуанахуато.

В штате Наярит власти сообщили о повреждениях по меньшей мере в девяти муниципалитетах и закрыли часть федеральных трасс. Жителей призвали не выходить из дома и избегать мест скопления людей. Из-за блокады возникли риски задержек медицинской помощи.

Спецоперация в Мексике расширилась на несколько штатов: смотрите видео

В штате Оахака вооруженные лица подожгли несколько транспортных средств, в частности автобус с пассажирами, которых перед этим заставили покинуть салон. Власти начали специальную операцию для поиска причастных.

О блокады и столкновения сообщали также в Веракрусе, где горели грузовики и были отменены автобусные рейсы, а также в Пуэбле – там подожженные транспортные средства перекрыли автомагистраль Мехико – Пуэбла, вызвав многокилометровые пробки.

Отдельный инцидент произошел недалеко от международного аэропорта Фелипе Анхелес, где неизвестные подожгли автомобиль, заблокировав автомагистраль.

