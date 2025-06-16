Президент Зеленский заявил, что Сумское направление враги выбрали приоритетным вместе с Покровским. Продвижение противника возле Сум не является масштабным. ВСУ заставили россиян разделить собственные силы, атаковав Теткино в Курской области, передает 24 Канал.

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Активность пехоты оккупантов снизилась

Комментируя ситуацию на границе в телеэфире представитель ГПСУ Андрей Демченко рассказал, что захватчики, к сожалению, продолжают пользоваться тактикой малых штурмовых групп, с помощью которой пытаются переходить украинскую границу, чтобы расширить зону боевых действий.

Впрочем, за последнее время количество таких попыток уменьшилось. Это связано с тем, что враг несет большие потери. Сначала, говорит Демчненко, оккупанты не обращали внимания на свои потери. Впрочем, сейчас активность противника значительно снизилась. Вероятно, из-за нехватки живой силы.

К слову, из-за активных боев на Сумщине теперь Генштаб в ежедневных отчетах будет упоминать о ситуации на Северо-Слобожанском направлении. Харьковское направление переименовано в Южно-Слобожанское.