Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова представителя ОСУВ "Хортица" Виктора Трегубова в эфире телемарафона.
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Как россияне пытаются штурмовать позиции ВСУ
Виктор Трегубов отметил, что эти подземные коммуникации использовались украинскими силами еще при освобождении Торецка в 2014-2015 годах. Враг также пытался их использовать, однако не очень успешно – все эти коммуникации известны Вооруженным Силам.
Также россияне пытались использовать гидротехнические сооружения в Часовом Яру при попытке штурма. Но та же самая история – оно хорошее, когда противник о нем не знает,
– указал представитель ОСУВ "Хортица".
Заметим, в Центре противодействия дезинформации при СНБО заявили, что Россия планирует новое наступление на Украину в мае. В 3 ОШБр говорят, что у оккупантов есть резервы, они нормально укомплектованы личным составом и более месяца находятся на полигонах и проходят подготовку к будущим действиям.