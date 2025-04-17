Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова представителя ОСУВ "Хортица" Виктора Трегубова в эфире телемарафона.

Смотрите также ВСУ отбивают позиции на Донбассе, оккупанты активизировались на Запорожье: обзор и карты ISW

Как россияне пытаются штурмовать позиции ВСУ

Виктор Трегубов отметил, что эти подземные коммуникации использовались украинскими силами еще при освобождении Торецка в 2014-2015 годах. Враг также пытался их использовать, однако не очень успешно – все эти коммуникации известны Вооруженным Силам.

Также россияне пытались использовать гидротехнические сооружения в Часовом Яру при попытке штурма. Но та же самая история – оно хорошее, когда противник о нем не знает,

– указал представитель ОСУВ "Хортица".

Заметим, в Центре противодействия дезинформации при СНБО заявили, что Россия планирует новое наступление на Украину в мае. В 3 ОШБр говорят, что у оккупантов есть резервы, они нормально укомплектованы личным составом и более месяца находятся на полигонах и проходят подготовку к будущим действиям.