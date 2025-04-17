Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речника ОСУВ "Хортиця" Віктора Трегубова в ефірі телемарафону.

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Як росіяни намагаються штурмувати позиції ЗСУ

Віктор Трегубов зазначив, що ці підземні комунікації використовувались українськими силами ще при звільненні Торецька у 2014-2015 роках. Ворог також намагався їх використовувати, проте не дуже успішно – всі ці комунікації відомі Збройним Силам.

Також росіяни намагалися використовувати гідротехнічні споруди у Часовому Яру при спробі штурму. Але та ж сама історія – воно хороше, коли противник про нього не знає,

– вказав речник ОСУВ "Хортиця".

Зауважимо, у Центрі протидії дезінформації при РНБО заявили, що Росія планує новий наступ на Україну у травні. В 3 ОШБр кажуть, що в окупантів є резерви, вони нормально укомплектовані особовим складом і понад місяць перебувають на полігонах і проходять підготовку до майбутній дій.