Известно, что наши Силы обороны попали по тайнику российского войска с HIMARS. Видео опубликовала пресс-служба подразделения БпЛА "Мурчики" 57-й отдельной мотопехотной бригады.
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HIMARS накрыла тайник оккупантов в Волчанске
Сейчас продолжаются бои в Волчанске. Силы обороны точным ударом из реактивной артиллерийской системы HIMARS попали в место временной дислокации оккупантов в одном из учебных заведений.
Хаймарс ласкает оккупанта засевшего в школе. Волчанск,
– говорится в заметке, прикрепленного к видео.
На кадрах заметно, как после удара, лицей накрывают густые столбы пыли и происходит моментальное возгорание в одной из частей здания.
Уничтожение врага в Волчанске: смотрите видео
Напомним, на пресс-конференции по итогам Саммита мира в Швейцарии Владимир Зеленский рассказал, что сейчас главной задачей ВСУ является недопущение продвижения России в Харьковской области. Он добавил, что сейчас ситуация на Харьковщине лучше, ведь украинским защитникам удалось стабилизировать линию фронта.