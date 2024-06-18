Відомо, що наші Сили оборони влучили по схованці російського війська з HIMARS. Відео опублікувала пресслужба підрозділу БпЛА "Мурчики" 57-ї окремої мотопіхотної бригади.

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HIMARS накрила схованку окупантів у Вовчанську

Наразі продовжуються бої у Вовчанську. Сили оборони влучним ударом з реактивної артилерійської системи HIMARS поцілили у місце тимчасової дислокації окупантів в одному з закладів освіти.

Хаймарс ласкає окупанта засівшого в школі. Вовчанськ,

– йдеться у дописі, прикріпленого до відео.

На кадрах помітно, як після удару, ліцей накривають густі стовпи пилу і відбувається моментальне спалахування в одній із частин будівлі.

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Нагадаємо, на пресконференції за підсумками Саміту миру у Швейцарії Володимир Зеленський розповів, що зараз головним завданням ЗСУ є недопущення просування Росії в Харківській області. Він додав, що нині ситуація на Харківщині краща, адже українським захисникам вдалося стабілізувати лінію фронту.