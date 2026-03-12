Россияне там прижаты, – полковник запаса назвал самую большую проблему врага на Запорожье
- Украинские контратаки в Запорожской области ослабляют позиции российских оккупантов, прижимая их к Азовскому морю.
- Российские войска пытаются расширить коридор на Запорожье, но сталкиваются с трудностями из-за украинской обороны и проблем с логистикой.
Институт изучения войны сообщил, что украинские контратаки в Запорожской области могут сорвать весенне-летнее наступление России. Именно в этой области линия фронта оккупантов самая тонкая из всей линии боестолкновения.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что сухопутный коридор врага в этой области является зоной, куда могут долететь украинские средства поражения. Именно это не позволяет россиянам развить наступление.
Какова самая большая проблема врага в Запорожье?
Военный эксперт отметил, что, с учетом российских позиций по всему фронту, именно на Запорожье оккупанты находятся в худшем положении.
Сколько бы оккупанты не прошли оттуда в глубь украинской территории, они находятся в зоне поражения оружия ВСУ – ракеты достают до берегов побережья. Это дает возможность перерезать сухопутный коридор врагу с воздуха.
Они фактически прижаты к Азовскому морю,
– подчеркнул он.
Где находятся россияне на Запорожье: смотрите на карте
Россияне пробовали выходили из Гуляйполя на Покровское, чтобы расширить сухопутный коридор на глубину 150 километров. Однако они уперлись в Гуляйполе, Орехов, не могут там продавить.
Интересно! Генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко сообщил, что основные контратаки происходят на Александровском направлении и на севере от Гуляйполя. Это отвлекает внимание врага от боевых действий в Днепропетровской и Запорожской областях.
В то же время оккупанты могут активизироваться возле Степногорска. Для противодействия украинской армии необходима авиация и боеприпасы к самолетам, чтобы наносить удары с неба. Кроме того, оккупантам усложняет положение логистика – основные военные базы, которые подкрепляют Запорожское направление, находятся в 500 километрах в Ростове.
Что еще известно о ситуации в Запорожье?
- На Александровском направлении подразделения ДШВ Украины уничтожили 10 оккупантов и несколько единиц вражеской техники, которую враг использовал для маневров и подвоза личного состава.
- Командующий Десантно-штурмовых войск ВСУ, генерал-майор Олег Апостол отметил, что достичь успехов на этом направлении удалось из-за "полного соблюдения тишины". В противном случае, раннее раскрытие информации могло дать врагу возможность реагировать.
- Интересно, что для стабилизации ситуации враг даже перебросил бронетехнику и 40 бригаду морской пехоты с Покровского направления.