Ситуация на фронте сложная, но контролируемая Вооруженными Силами Украины. В последнее время враг не имеет значительных продвижений на Покровском направлении, сказал 24 Каналу главный сержант 93 ОМБр "Холодный Яр" Иван "Серый" Буряк. Он сказал, изменилась ли тактика у врага на Востоке.

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Какая тактика россиян

В течение года 93 ОМБр "Холодный Яр" держит рубежи в окрестностях Часового Яра. Также одно подразделение находится на Покровском направлении.

Стоим на своих рубежах, отражаем вражеские атаки, где-то работаем на опережение. Сложно, но мы держимся,

– сказал Буряк.

Оккупанты пытаются малыми группами атаковать с разных направлений. Периодически россияне заезжают техникой и пытаются штурмовать, но благодаря отработке и правильному ведению разведки, Силы обороны пытаются уничтожать врага еще на подступах.

Например, если движется группа из шести человек, по дороге их уничтожают FPV-дроны, где-то один – два может доползти. Стрелковые бои бывают, но сейчас это такая редкость. Больше работают FPV-дроны,

– отметил сержант 93 ОМБр "Холодный Яр".

По его словам, сейчас больше всего бойцам не хватает единства людей, которые в тылу и готовы поддержать каждого бойца.

Этого не хватает, ведь когда воюешь уже третий год, но одновременно видишь равнодушие людей, то это подавляет,

– добавил Буряк.

К слову, OSINT-аналитик, военный обозреватель Виталий Кононученко сказал, что украинские военные приостановили продвижение россиян на Покровском направлении не только благодаря собственным силам. Оккупанты сместили свой акцент атак южнее – переместились на Селидово, Украинск, Острое, Желанное.