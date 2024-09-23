Такое мнение 24 Каналу высказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, отметив, что продолжают обостряться события на нескольких участках фронта в Донецкой области. В то же время россияне не отказались от планов захватить Покровск и стягивают резервы на это направление.

Смотрите также Россияне окружают Угледар и подступают под Курахово: как изменилась линия фронта за неделю

Есть большая опасность

"За последние недели в районе Покровска ситуация лучше, однако появились серьезные угрозы на других направлениях. А именно – южнее – вблизи Селидово, Украинска, который был потерян, Курахово и Угледара", – объяснил военный обозреватель.

Там происходит продвижение российской армии, а также ситуация в ряде точек имеет большую опасность для украинских сил, – есть охват и полуохват. Существует угроза оперативного окружения.

Соответственно украинскому командованию нужно взвешивать перспективы по резкому изменению ситуации на конкретном участке. Это возможно сделать, по его мнению, только благодаря применению резервов, с которыми могут быть проблемы. Еще один вариант – отступить, чтобы избежать окружения.

По линии фронта сформировались два выступа – в районе Невельского и Угледара, который очень долго и эффективно оборонялся, однако сегодня находится под угрозой охвата с трех сторон,

– отметил Давид Шарп.

Также, по его словам, тяжелые бои продолжаются в Торецке и в районе Часового Яра, где есть попытки обойти этот укрепрайон с разных сторон – с севера и с юга, форсируя канал Северский Донец – Донбасс.

На всех этих участках ситуация остается тяжелой, и нельзя надеяться на то, что она категорически исправлена,

– подчеркнул военный обозреватель.

К теме. OSINT-аналитик и военный обозреватель Виталий Кононученко рассказал, что враг намерен взять в кольцо Курахово и Угледар, обойдя Курахово с севера и Угледар – с двух сторон. В Угледаре у россиян, по его словам, было продвижение вблизи шахты "Южнодонбасская" – севернее города. Однако, как отметил Кононученко, "нельзя утверждать, что это направление потеряно".

Ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте