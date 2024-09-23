Таку думку 24 Каналу висловив військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, зазначивши, що продовжують загострюватись події на декількох ділянках фронту на Донеччині. Водночас росіяни не відмовились від планів захопити Покровськ і стягують резерви на цей напрямок.

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Є велика небезпека

"За останні тижні в районі Покровська ситуація краща, однак з’явились серйозні загрози на інших напрямках. А саме – південніше – поблизу Селидового, Українська, який був втрачений, Курахового та Вугледару", – пояснив військовий оглядач.

Там відбувається просування російської армії, а також ситуація у низці точок має велику небезпеку для українських сил, – є охоплення та напівохоплення. Існує загроза оперативного оточення.

Відповідно українському командуванню потрібно зважувати перспективи щодо різкої зміни ситуації на конкретній ділянці. Це можливо зробити, на його думку, тільки завдяки застосованню резервів, з якими можуть бути проблеми. Ще один варіант – відступити, щоб уникнути оточення.

По лінії фронту сформувалися два виступи – в районі Невельського і Вугледару, який дуже довго та ефективно оборонявся, проте сьогодні перебуває під загрозою охоплення з трьох боків,

– наголосив Давид Шарп.

Також, за його словами, важкі бої тривають в Торецьку і в районі Часового Яру, де є спроби обійти цей укріпрайон з різних боків – з півночі і з півдня, форсуючи канал Сіверській Донець – Донбас.

На всіх цих ділянках ситуація залишається важкою, і не можна сподіватись на те, що вона категорично виправлена,

– підкреслив військовий оглядач.

До теми. OSINT-аналітик та військовий оглядач Віталій Кононученко розповів, що ворог має намір взяти у кільце Курахове та Вугледар, обійшовши Курахове з півночі і Вугледар – з двох боків. У Вугледарі росіяни, за його словами, мали просування поблизу шахти "Південнодонбаська" – північніше міста. Однак, як зазначив Кононученко, "не можна стверджувати, що цей напрямок втрачений".

Ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті