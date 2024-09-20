Про це розповів офіцер 15-ї БрОП НГУ Олександр Рясний в ефірі Апостроф.TV сьогодні, 20 вересня. Він зауважив, що бої точаться на підступах до міста.
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"Селидове повністю під нашим контролем, противника у місті немає. На підступах росіяни зупинені", – сказав Рясний.
Окупанти продовжують штурми
За його даними, окупанти продовжують вести активні штурмові дії і, використовуючи кількісну перевагу, намагаються захопити місто з флангів – через Українськ, Гродівку, щоб перекрити логістику та взяти територію під вогневий контроль.
Росіяни використовують техніку, коли їхня піхота закріпилась, а саме – танки, БТРи, БМП.
Також військовий наголосив, що Селидове важливе для росіян на шляху до Покровська, адже місто має зручну транспорту та залізничну розв'язку, яка дасть змогу рухатися далі.
Ситуація на Покровському напрямку
- Сили оборони продовжують успішно утримувати ключові позиції на південь від Покровська в Донецькій області, попри значну чисельну перевагу російських сил.
- Раніше аналітики DeepState повідомляли, що ворог нібито вже заходить у Селидове. На Покровський напрямок Росія залучила значні сили, які перебували в оперативному резерві.