Про це розповів пресофіцер 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков в ефірі телеканалу "Еспресо".
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"Водночас 10% частково контролюється росіянами, частково є сірою зоною, де точаться активні бойові дії. У цих районах ворог намагається штурмувати саме місто", – зазначив він.
Речник заявив, що російська армія продовжує здійснювати штурми українських позицій.
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За словами речника, наразі увесь відтинок фронту перебуває під натиском штурмових дій. Водночас інтенсивність бойових дій змінюється залежно від напрямку.
"Ворог намагається максимально використовувати весь наявний арсенал для вогневого ураження", – додав Олег Калашніков.
Зауважте. За даними Генштабу, минулої доби на фронті відбулося 157 бойових зіткнень. Найгарячіші напрямки: Курахівський і Покровський.