Про це розповів пресофіцер 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков в ефірі телеканалу "Еспресо".

Дивіться також На Харківському напрямку росіяни активізували бронетехніку і готуються до наступу, – ЗСУ

"Водночас 10% частково контролюється росіянами, частково є сірою зоною, де точаться активні бойові дії. У цих районах ворог намагається штурмувати саме місто", – зазначив він.

Речник заявив, що російська армія продовжує здійснювати штурми українських позицій.

Часів Яр на карті:

За словами речника, наразі увесь відтинок фронту перебуває під натиском штурмових дій. Водночас інтенсивність бойових дій змінюється залежно від напрямку.

"Ворог намагається максимально використовувати весь наявний арсенал для вогневого ураження", – додав Олег Калашніков.

Зауважте. За даними Генштабу, минулої доби на фронті відбулося 157 бойових зіткнень. Найгарячіші напрямки: Курахівський і Покровський.