Прессслужба ОТУ "Восток" сообщила, что на Востоке российские оккупанты сегодня, 19 апреля, продолжали совершать наступательные действия.
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Ликвидировано 30 российских оккупантов
Однако украинские воины отбили 3 вражеских атаки. В результате боев было уничтожено:
- личного состава – 30;
- танков – 2;
- БТР/БМП – 8;
- АО – 2;
- вертолетов – 1.
Общие потери врага
В целом по состоянию на утро 19 апреля, по информации Генштаба Вооруженных Сил Украины, украинские воины ликвидировали по меньшей мере 20 800 врагов.
Другие потери России с начала полномасштабного вторжения:
- личного состава – около 20 800 человек;
- танков – 802 единиц;
- боевых бронированных машин – 2063 единиц;
- артиллерийских систем – 386 единиц;
- РСЗО – 132 единиц;
- средства ПВО – 67 единиц;
- самолетов – 169 единиц;
- вертолетов – 150 единиц;
- автомобильной техники – 1 495 единиц;
- кораблей/катеров – 8 единиц;
- цистерн из ГСМ – 76;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 158 единиц;
- специальной техники – 27 единиц;
- пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 единицы.
В Генштабе отмечают, что данные уточняются, потому что подсчет осложнен интенсивностью боевых действий.