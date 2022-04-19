Пресслужба ОТУ "Схід" повідомила, що на Сході російські окупанти сьогодні, 19 квітня, продовжували здійснювати наступальні дії.
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Ліквідовано 30 російських окупантів
Проте українські воїни відбили 3 ворожі атаки. У результаті боїв було знищено:
- особового складу – 30;
- танків – 2;
- БТР/БМП – 8;
- АТ – 2;
- вертольотів – 1.
Загальні втрати ворога
Загалом станом на ранок 19 квітня, за інформацією Генштабу Збройних Сил України, українські воїни ліквідували вже щонайменше 20 800 ворогів.
Інші втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення:
- танків – 802 одиниць;
- бойових броньованих машин – 2 063 одиниць;
- артилерійських систем – 386 одиниць;
- РСЗВ – 132 одиниць;
- засоби ППО – 67 одиниць;
- літаків – 169 одиниць;
- гелікоптерів – 150 одиниць;
- автомобільної техніки – 1 495 одиниць;
- кораблів / катерів – 8 одиниць;
- цистерн із ПММ – 76;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 158 одиниць;
- спеціальної техніки – 27 одиниць;
- пускових установок ОТРК / ТРК – 4 одиниці.
У Генштабі зазначають, що дані уточнюються, адже підрахунок ускладнений інтенсивністю бойових дій.