Пресслужба ОТУ "Схід" повідомила, що на Сході російські окупанти сьогодні, 19 квітня, продовжували здійснювати наступальні дії.

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Ліквідовано 30 російських окупантів

Проте українські воїни відбили 3 ворожі атаки. У результаті боїв було знищено:

особового складу – 30;

танків – 2;

БТР/БМП – 8;

АТ – 2;

вертольотів – 1.

Загальні втрати ворога

Загалом станом на ранок 19 квітня, за інформацією Генштабу Збройних Сил України, українські воїни ліквідували вже щонайменше 20 800 ворогів.

Інші втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення:

танків – 802 одиниць;

бойових броньованих машин – 2 063 одиниць;

артилерійських систем – 386 одиниць;

РСЗВ – 132 одиниць;

засоби ППО – 67 одиниць;

літаків – 169 одиниць;

гелікоптерів – 150 одиниць;

автомобільної техніки – 1 495 одиниць;

кораблів / катерів – 8 одиниць;

цистерн із ПММ – 76;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 158 одиниць;

спеціальної техніки – 27 одиниць;

пускових установок ОТРК / ТРК – 4 одиниці.

У Генштабі зазначають, що дані уточнюються, адже підрахунок ускладнений інтенсивністю бойових дій.