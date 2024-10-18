Заместитель командира батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Олесь Маляревич рассказал 24 Каналу, что сейчас делается все необходимое, чтобы нанести врагу максимальные потери. Впрочем оккупанты действительно давят к левому берегу реки Оскол.

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Что происходит на Купянщине

"На этом направлении ситуация очень сложная. Бои продолжаются 24 на 7, враг давит к левому берегу реки, уперся в Кругляковку, уперся в дорогу. Уже были попытки забегать в дома, закрепляться, но их оттуда выбивали", – рассказал Олесь Маляревич.

Украинские военные пытаются нанести врагу потери в технике и в живой силе. Но поскольку оккупанты подошли к дороге, то коммуникация между Купянском-Узловым и Боровой по левому берегу потеряна. Ее нет уже длительное время.

Ситуация возле Купянска: смотрите на карте

Но даже если будет несколько километров дороги, но к ней меньше чем за 7 километров враг, тогда она фактически становится непроездной. Ведь идет активное огневое воздействие даже обычными минометами, поэтому дорога действительно непроезжая. Коммуникация между этими двумя мостами возможна только по правому берегу.

Перебрасывает ли враг дополнительные ресурсы

На этом направлении Россия имеет большой резерв, поэтому бросает все больше солдат в бой. Их главная цель – дойти до левого берега реки Оскол.

Сейчас мы видим, что они жалеют свою живую силу, штурмуют. Бывают атаки, когда движется до 100 бойцов личного состава, а живыми добегает только 10. Остальные – погибшие или серьезно ранены,

– подчеркнул Олесь Маляревич.

Если солдаты серьезно ранены, то их даже не забирают с поля боя. Они могут лежать еще день – два и никто за ними не приходит. Эти 10, которые добежали, ждут следующую роту, которая тоже бежит. Так их становится 20, но минус 180, и они формируют следующую группу, чтобы двигаться дальше.

Такие действия сложно представить в ХХІ веке, но в российской армии к ним прибегают. К сожалению, они все-таки дают свой результат. Такими потерями и такими методами враг приобретает позиции в посадках.