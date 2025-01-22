Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение 110 отдельной механизированной бригады. По словам военных, за одни сутки усилиями бригады удается уничтожить больше вражеских солдат, чем насчитывается личного состава в некоторых их собственных батальонах.

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Что сейчас происходит в Великой Новоселке

Военные объяснили, что бои вблизи Великой Новоселки отличаются от обороны уже оккупированной Авдеевки в Донецкой области. Ранее бойцы не имели достаточно снарядов, а FPV-дроны только начинали активно развиваться. Однако стрелковые подразделения были укомплектованы и это компенсировало отсутствие артиллерии.

Сейчас же, есть чем стрелять и летать, некому воевать. Тотальное отсутствие личного состава в стрелковых подразделениях,

– рассказали в 110 ОМБр.

Обычно оккупанты осуществляют штурмы группами по 4 – 6 человек, которые атакуют с разных направлений. По словам военных, россияне активнее всего действуют в туман или дождь, когда плохая видимость затрудняет работу аэроразведки.

Российские войска передвигаются по посадке, прикрываясь кустами и деревьями от украинских FPV-дронов.

Попасть артиллерией в движущуюся цель очень трудно, в таких случаях более менее помогают кассетные снаряды. Достать FPV в посадке трудно, потому что есть радиогоризонт и ветви растений не дают нормально попасть,

– говорится в сообщении украинских бойцов.

К тому же в случае приближения к населенным пунктам враг часто укрывается в зданиях или в подвалах. В 110 ОМБр отметили, что аэроразведка обнаруживает позиции россиян, после чего артиллерия открывает огонь. Однако попасть в цель трудно из-за человеческого фактора, изношенности стволов и многообразия боеприпасов.