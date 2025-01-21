Впрочем, врагу удается продвигаться на отдельных участках фронта. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Deep State.

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Где продвинулись россияне

Россияне, по данным аналитиков Deep State, имеют определенные продвижения у 5 населенных пунктов.

Враг продвинулся в Двуречной, Большой Новоселке, возле Надежды, Успеновки и Славянки,

– говорится в сообщении.

Все они расположены на территории Харьковской, Луганской, а также Донецкой области.

Противник активизировался возле населенного пункта Двуречная: смотрите на карте

Большая Новоселка находится под угрозой окружения: смотрите на карте

Враг наступает на поселок Надежда: смотрите на карте

Россияне атакуют возле Успеновки: смотрите на карте

Враг продвинулся возле Славянки: смотрите на карте

Напомним, еще 18 января враг активизировался на востоке и севере Великой Новоселки. Враг атаковал город бронетехникой. Противник пытался штурмовать территорию молокозавода, автозаправочной станции, общежития и аэродрома.