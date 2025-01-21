Втім, ворогу вдається просуватися на окремих ділянках фронту. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Deep State.

Дивіться також Ворог оточує Велику Новосілку та штурмує Удачне: як змінилася лінія фронту за тиждень

Де просунулися росіяни

Росіяни, за даними аналітиків Deep State, мають певні просування біля 5 населених пунктів.

Ворог просунувся у Дворічній, Великій Новосілці, біля Надії, Успенівки та Слов'янки,

– ідеться у повідомленні.

Усі вони розташовані на території Харківської, Луганської, а також Донецької області.

Противник активізувався біля населеного пункту Дворічна: дивіться на карті

Велика Новосілка перебуває під загрозою оточення: дивіться на карті

Ворог наступає на селище Надія: дивіться на карті

Росіяни атакують біля Успенівки: дивіться на карті

Ворог просунувся біля Слов'янки: дивіться на карті

Нагадаємо, ще 18 січня ворог активізувався на сході та півночі Великої Новосілки. Ворог атакував місто бронетехнікою. Противник намагався штурмувати територію молокозаводу, автозаправної станції, гуртожитку та аеродрому.