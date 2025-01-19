Значительная часть техники врага уничтожена. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Какова ситуация в районе Великой Новоселки

На востоке и севере Великой Новоселки 18 января зафиксирована активизация вражеских действий. Противник пытается штурмовать территорию молокозавода, автозаправочной станции, общежития и аэродрома.

Утром российские войска начали активные маневры. С фермы 2 БМП осуществили, вероятно, отвлекающий удар. Одновременно через лесополосы по трассе из Шахтерского вышла колонна из 13 единиц военной техники, в частности танка, из которых до цели добрались только 6. Значительная часть техники была уничтожена, но вражескому десанту удалось закрепиться в зданиях.

Со стороны Нового Комара небольшие группы оккупантов, по 2 – 4 человека, пытались проникнуть в район общежития профессионально-технического училища.



Атака Большой Новоселки на карте / фото DeepState

Напомним, DeepState отчитался, что за последние сутки у противника есть продвижение в районе 6 населенных пунктов. Все они в Донецкой области.