Так, на Лиманском направлении украинские военные имели успех. Об этом сообщил в эфире телемарафона представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов, передает 24 Канал.

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Удачная атака от Сил обороны

Трегубов отказался разглашать детали. Он указал, что была удачная контратака от наших воинов. Это свидетельствует о том, что украинские силы находятся в активной обороне.

Спикер подчеркнул, что на отдельных участках фронта Силам обороны удается делать россиянам "что-то нехорошее", что завершается для врага не только массовыми потерями личного состава и техники, но и определенной части территории захваченной ими ранее.

К слову, ОСУВ "Хортица" опровергло слухи о присутствии россиян в Покровске, назвав их ложными. Военные призвали пользоваться проверенной информацией и отметили, что ожесточенные бои продолжаются на подступах к городу, но в Покровске боев нет.

Между тем аналитики Deep State сообщают об угрозе окружения для Великой Новоселки, захват которой открывает путь к границе с Днепропетровской областью.