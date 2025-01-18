Так, на Лиманському напрямку українські військові мали успіх. Про це повідомив в ефірі телемарафону речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов, передає 24 Канал.

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Вдала атака від Сил оборони

Трегубов відмовився розголошувати деталі. Він вказав, що була вдала контратака від наших воїнів. Це свідчить про те, що українські сили перебувають в активній обороні.

Речник підкреслив, що на окремих ділянках фронту Силам оборони вдається робити росіянам "щось недобре", що завершується для ворога не лише масовими втратами особового складу і техніки, але й певної частини території захопленої ними раніше.

До слова, ОСУВ "Хортиця" спростувало чутки про присутність росіян у Покровську, назвавши їх неправдивими. Військові закликали користуватися перевіреною інформацією та зазначили, що запеклі бої тривають на підступах до міста, але в Покровську боїв немає.

Тим часом аналітики Deep State повідомляють про загрозу оточення для Великої Новосілки, захоплення якої відкриває шлях до кордону з Дніпропетровською областю.