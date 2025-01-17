Тим часом над Великою Новосілкою – останнім найбільшим пунктом на Времівському напрямку – нависла загроза оточення, передає 24 Канал із посиланням на Deep State.

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Небезпечна ситуація навколо Великої Новосілки

Аналітики розповіли про спроби ворога взяти цей населений пункт у кільце.

Дії окупантів все більше свідчать про те, що вони хочуть захопити Велику Новосілку, при цьому не ув'язуючись в бої у забудові.

Так, експерти прогнозують, що противник буде надалі намагатися покращити своє положення північніше та південніше Нового Комара, перерізати дорогу із Зеленого Поля та вийти до балки на півночі.

У Deep State нагадали, що ворог за останні три дні захопив Нескучне і проводить дозачистку Времівки.

Там дивуються, що ще на середину дня 15 січня була інформація про те, що Сили Оборони чинять опір у Нескучному, однак ближче до ночі росіяни вже були у центрі Времівки.

"Яким чином за три дні цілі два села виявилися пустими — нам поки що невідомо", – йдеться у повідомленні аналітиків.

Загроза оточення для Великої Новосілки: дивіться на карті

До слова, окупанти також хочуть обійти Покровськ, аби взяти його без міських боїв. Російські загарбники планують перерізати наземні шляхи у Покровську та Мирнограді, щоб змусити ЗСУ вийти з цих населених пунктів.