Тим часом над Великою Новосілкою – останнім найбільшим пунктом на Времівському напрямку – нависла загроза оточення, передає 24 Канал із посиланням на Deep State.
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Небезпечна ситуація навколо Великої Новосілки
Аналітики розповіли про спроби ворога взяти цей населений пункт у кільце.
Дії окупантів все більше свідчать про те, що вони хочуть захопити Велику Новосілку, при цьому не ув'язуючись в бої у забудові.
Так, експерти прогнозують, що противник буде надалі намагатися покращити своє положення північніше та південніше Нового Комара, перерізати дорогу із Зеленого Поля та вийти до балки на півночі.
У Deep State нагадали, що ворог за останні три дні захопив Нескучне і проводить дозачистку Времівки.
Там дивуються, що ще на середину дня 15 січня була інформація про те, що Сили Оборони чинять опір у Нескучному, однак ближче до ночі росіяни вже були у центрі Времівки.
"Яким чином за три дні цілі два села виявилися пустими — нам поки що невідомо", – йдеться у повідомленні аналітиків.
Загроза оточення для Великої Новосілки: дивіться на карті
До слова, окупанти також хочуть обійти Покровськ, аби взяти його без міських боїв. Російські загарбники планують перерізати наземні шляхи у Покровську та Мирнограді, щоб змусити ЗСУ вийти з цих населених пунктів.