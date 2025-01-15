Велика Новосілка – найбільший пункт на Времівському напрямку. Його захоплення ворогом буде фактично означати вихід до Дніпропетровської області. Також росіяни намагаються обійти Покровськ, щоб перерізати логістику ЗСУ і потрапити на Дніпропетровщину, передає 24 Канал із посиланням на Deep State.

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Яка ситуація у районі Великої Новосілки

Після певної паузи та перегрупування сил, противник активно продовжує здійснювати тиск в напрямку Великої Новосілки. Наразі окупанти зосередилися на відтинку Нескучне – Времівка.

Ворог зайняв північні околиці Нескучного і продовжує відправляти безперервно піхоту в даному напрямку. Росіяни заявляють про повну окупацію селища. Втім, ця інформація не відповідає дійсності, адже Сили оборони утримують щонайменше половину населеного пункту.

Противник здійснює тиск із посадок на західній стороні від Нескучного. 15 січня фіксувалося декілька груп ворога чисельністю від 2 до 5 осіб у Времівці.

Що коїться у районі Великої Новосілки: дивіться на карті

Якщо росіянам вдасться накопичити на північних околицях Нескучного певне угрупування і закріпитися, то вчергове може повторитися ситуація із залишенням бійців СОУ в несприятливій ситуації, як це було в Макарівці. Сподіваємося було зроблене after action review і цього не станеться,

– зазначили аналітики Deep State.

До слова, аналітик Bild припустив, скільки часу росіянам потрібно, аби вийти на кордон із Дніпропетровською областю. Наразі окупанти перебувають за 7 кілометрів від регіону. Юліан Рьопке зазначив, що росіяни рухаються зі швидкістю 7 кілометрів за 4 тижні, і якщо продовжать в такому темпі, то скоро досягнуть кордону.