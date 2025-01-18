За словами військових, оперативна обстановка на Покровському напрямку залишається найскладнішою на лінії зіткнення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ОСУВ "Хортиця".

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Що кажуть військові про ситуацію у Покровську та навколо міста

В ОСУВ Хортиця зауважили, що на підступах до агломерації тривають запеклі бої тривають. Сили оборони протистоять намаганням противника реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ.

Деякими медіа та в соціальних мережах розповсюджується інформація щодо присутності противника у Покровську. Така інформація не відповідає дійсності,

– наголосили в оперативному командуванні.

Військові додали, що через офіційні інформаційні канали перевірена та виважена інформація про бойові дії та оперативну ситуацію на кожному напрямку фронту постійно уточнюється та надається для інформування суспільства. Будь-яка емоційна інтерпретація такої інформації та поширення повідомлень, які тим чи іншим чином можуть заохотити противника до ускладнення ситуації на певній ділянці фронту, є діями на користь ворога.

Також там закликали користуватися перевіреною інформацією, стримувати емоції та підтримувати Збройні Сили України.