Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".
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Что происходит в районе Великой Новоселки
Военные отметили, что бойцы ведут изнурительные бои с превосходящими силами противника на соответствующих позициях и рубежах. Действия украинских воинов направлены на то, чтобы нанести максимальные потери врагу, не допустить прорывов обороны и окружений.
Командованием принимаются меры по усилению подразделений, обеспечению необходимыми средствами для ведения боя, усилению и обеспечению флангов,
– отметили в ОСГВ "Хортица".
К тому же уже спланированы мероприятия по действиям в случае обострения тактической обстановки и возможным вариантам ее развития.
Военные добавили, что на фоне тяжелых боев, потерь в личном составе, безумной динамики войны, противник усиливает свое психологическое воздействие как непосредственно на личный состав на передовых позициях, так и на украинское общество в целом. Основной целью российской пропаганды является расшатывание общественных настроений, дезориентация и подрыв доверия к военному руководству и Силам обороны.
Враг использует информацию как оружие, умело прячась за источниками ее подачи. Воины Сил обороны Украины ведут тяжелые бои и защищают каждую позицию,
– подчеркнули украинские бойцы.
В ОСГВ "Хортица" также призвали соблюдать информационную гигиену, внимательно оценивать ситуацию и продолжать поддерживать Вооруженные Силы Украины.
Напомним, ранее журналисты швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung сообщили, что ВСУ оказались в критической ситуации в районе Великой Новоселки. По данным СМИ, подразделения там окружены с трех сторон и пытаются добраться до безопасных территорий, оставляя технику.
Украинские военные, как отмечает издание, надеются на возможность побега пешком или через реку на паромах.