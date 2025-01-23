Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

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Что происходит в районе Великой Новоселки

Военные отметили, что бойцы ведут изнурительные бои с превосходящими силами противника на соответствующих позициях и рубежах. Действия украинских воинов направлены на то, чтобы нанести максимальные потери врагу, не допустить прорывов обороны и окружений.

Командованием принимаются меры по усилению подразделений, обеспечению необходимыми средствами для ведения боя, усилению и обеспечению флангов,

– отметили в ОСГВ "Хортица".

К тому же уже спланированы мероприятия по действиям в случае обострения тактической обстановки и возможным вариантам ее развития.

Военные добавили, что на фоне тяжелых боев, потерь в личном составе, безумной динамики войны, противник усиливает свое психологическое воздействие как непосредственно на личный состав на передовых позициях, так и на украинское общество в целом. Основной целью российской пропаганды является расшатывание общественных настроений, дезориентация и подрыв доверия к военному руководству и Силам обороны.

Враг использует информацию как оружие, умело прячась за источниками ее подачи. Воины Сил обороны Украины ведут тяжелые бои и защищают каждую позицию,

– подчеркнули украинские бойцы.

В ОСГВ "Хортица" также призвали соблюдать информационную гигиену, внимательно оценивать ситуацию и продолжать поддерживать Вооруженные Силы Украины.

Напомним, ранее журналисты швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung сообщили, что ВСУ оказались в критической ситуации в районе Великой Новоселки. По данным СМИ, подразделения там окружены с трех сторон и пытаются добраться до безопасных территорий, оставляя технику.

Украинские военные, как отмечает издание, надеются на возможность побега пешком или через реку на паромах.