Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащим Третьего армейского корпуса ВСУ Янис Терещенко, заметив, что Авдеевка для него была тяжелее Бахмута. Оккупанты имели там сплошное преимущество.

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Тяжелее Бахмута

По словам военнослужащего Третьего армейского корпуса ВСУ, самые тяжелые бои происходили именно в Авдеевке. Он отметил, что там враг имел численное преимущество во всем – в личном составе, в артиллерийских средствах, в технике и тому подобное.

Кроме того, оккупантам принадлежала вся география. Ведь вражеские позиции находились на высотах. Это усложняло украинским военным задачу защищать город.

Авдеевка была тяжелой, тяжелее Бахмута точно,

– подчеркнул он.

Терещенко объяснил, что в боях за этот город ВСУ должны были выкладываться даже не на полную силу, а еще больше. То есть они должны были сделать все, на что способны, и еще немного.

Кстати, командир отделения батальона беспилотных систем Третьей отдельной штурмовой бригады Семен "Барбер" Семкив также рассказал, что в Авдеевке происходил "лютый трэш" – здоровые бетонные сооружения и огромные ангары складывались, как карточные дома. Днем по несколько десятков авиабомб падали на маленький участок.

По его словам, россияне фактически выбили украинских защитников оттуда, ведь имели огромное количество тактической авиации, КАБов и ФАБов.