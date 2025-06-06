Силы противника были примерно в десять раз больше. Британцы имели только стрелковое оружие и плохо оснащенные оборонительные позиции, передает 24 Канал со ссылкой на АрмияInform.

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История уникального спасения

На спасение окруженному подразделению отправились два истребителя F-16C. Одним из пилотов был подполковник Воздушных сил США Эдвард Линч – летчик, за плечами которого много успешно выполненных опасных задач.

События происходили ночью около 02:00. Кроме того, была низкая облачность и сильная пыль в воздухе из-за песчаной бури. Эти условия делали невозможным использование пилотами штатного вооружения. Они рисковали поразить своих, поскольку четко различить позиции союзников и врага с помощью приборов было невозможно.

Тогда Эдвард Линч принял нестандартное решение. Вместо ракетно-бомбового удара он решил использовать эффект акустического "взрыва".

Пилот бросил самолет в крутое пике, разогнался до сверхзвуковой скорости и преодолел звуковой барьер на высоте примерно 900 метров над противником.

Громовой акустический удар прозвучал над головами иракских солдат. Те, решив, что началась настоящая бомбардировка, панически бросились наутек. Тогда британское подразделение организованно отошло из опасной зоны без потерь.

Иракские ПВО пытались поразить F-16, однако Эдвард Линч применил тепловые ловушки и уклонился от запущенной вражеской ракеты. Второй пилот F-16 тем временем мониторил действия вражеской ПВО и был готов оказать при необходимости необходимую поддержку, однако к активным действиям не прибегал.

Маневр пилота F-16 с применением сверхзвукового удара до сих пор служит примером успешного использования психологического воздействия и нетрадиционных тактик в современных боевых действиях.