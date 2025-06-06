Сили противника були приблизно вдесятеро більшими. Британці мали лише стрілецьку зброю і погано оснащені оборонні позиції, передає 24 Канал із посиланням на АрміяInform.

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Історія унікального порятунку

На порятунок оточеному підрозділу вирушили два винищувачі F-16C. Одним із пілотів був підполковник Повітряних сил США Едвард Лінч – льотчик, за плечима якого багато успішно виконаних небезпечних завдань.

Події відбувалися уночі близько 02:00. Крім того, була низька хмарність та сильний пил у повітрі через піщану бурю. Ці умови унеможливлювали використанням пілотами штатного озброєння. Вони ризикували вразити своїх, оскільки чітко розрізнити позиції союзників і ворога за допомогою приладів було неможливо.

Тоді Едвард Лінч ухвалив нестандартне рішення. Замість ракетно-бомбового удару він вирішив використати ефект акустичного "вибуху".

Пілот кинув літак у круте піке, розігнався до надзвукової швидкості та подолав звуковий бар'єр на висоті приблизно 900 метрів над противником.

Громовий акустичний удар пролунав над головами іракських солдатів. Ті, вирішивши, що почалося справжнє бомбардування, панічно кинулися навтьоки. Тоді британський підрозділ організовано відійшов з небезпечної зони без жодних втрат.

Іракські ППО намагалися вразити F-16, однак Едвард Лінч застосував теплові пастки та ухилився від запущеної ворожої ракети. Другий пілот F-16 тим часом моніторив дії ворожої ППО та був готовий надати за потреби необхідну підтримку, однак до активних дій не вдавався.

Маневр пілота F-16 із застосуванням надзвукового удару й досі слугує прикладом успішного використання психологічного впливу та нетрадиційних тактик у сучасних бойових діях.