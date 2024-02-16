Сейчас силы врага на Авдеевском направлении – около 7 бригад. Военный аналитик из Израиля Давид Шарп в эфире 24 Канала объяснил, что россияне готовы бросать в бой и терять немало солдат даже ради незначительных достижений.

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Какова логика российских боев

Российское командование абсолютно не пожалело количества живой силы, которую отправить сражаться на Авдеевское направление. Потери врага там – колоссальные, и их нельзя назвать соизмеримыми с военной значимостью захвата Авдеевки.

Российский и украинский подход (введение боев – 24 Канал) – отличаются. Они считают для себя это допустимым, поэтому будут исходить из этой логики и в дальнейшем. Потери таких масштабов для небольших, а иногда нулевых достижений – недопустимы. Но это то, на что они готовы пойти,

– подчеркнул Давид Шарп.

Любые территориальные достижения для россиян важнее, чем количество потерь, которые для этого нужны. Многие аналитики утверждают, что перед российскими военными предстал политический приказ от Владимира Путина, который хочет продемонстрировать успех перед выборами.

Стоит также заметить, что Силы обороны, несмотря на сложную ситуацию, в которой оказались, смогли уничтожить огромное количество вражеских сил на Авдеевском направлении. Это называют едва ли не главной задачей защитников именно в районе Авдеевки.

"Сегодня даже в позиционной войне, украинцы, благодаря высокоточным и всем другим имеющимся средствам, способны наносить россиянам большие потери даже в статике. Тогда у них есть выбор, мол, может, стоит действовать активнее, и хотя потери будут большими, но они и так большие. Так, они попытаются достичь хоть какого-то, но успеха", – объяснил военный аналитик.

Обратите внимание! В Третьей отдельной штурмовой бригаде сообщили, что против них на Авдеевском направлении бросили в бой не менее 15 тысяч российских оккупантов. Несмотря на количественное превосходство россиян, 3 ОШБр удалось нанести сокрушительные удары по врагу. Предварительное количество потерь оценивают в 4200 российских солдат – говорится об убитых и раненых.

Больше всего от ударов Третьей штурмовой бригады пострадали 74 и 114 отдельные мотострелковые бригады вооруженных сил России.

Напомним, что 3 ОШБр срочно передислоцировали на Авдеевское направление всего несколько дней назад. Издание Forbes писало об этом усилении 11 февраля.

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