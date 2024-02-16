Зараз сили ворога на Авдіївському напрямку – близько 7 бригад. Військовий аналітик з Ізраїлю Давид Шарп в етері 24 Каналу пояснив, що росіяни готові кидати у бій та втрачати чимало солдатів навіть задля незначних здобутків.

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Яка логіка російських боїв

Російське командування абсолютно не пошкодувало кількості живої сили, яку відправити битися на Авдіївський напрямок. Втрати ворога там – колосальні, і їх не можна назвати співмірними з військовою значущістю захоплення Авдіївки.

Російській та український підхід (введення боїв – 24 Канал) – відрізняються. Вони вважають для себе це допустимим, тож виходитимуть з цієї логіки й надалі. Втрати таких масштабів для невеликих, а подекуди нульових досягнень – недопустимі. Але це те, на що вони готові піти,

– наголосив Давид Шарп.

Будь-які територіальні здобутки для росіян є важливішими, ніж кількість втрат, які для цього потрібні. Чимало аналітиків стверджують, що перед російськими військовими постав політичний наказ від Владіміра Путіна, який хоче продемонструвати успіх перед виборами.

Варто також зауважити, що Сили оборони, попри складну ситуацію, в якій опинилися, змогли знищити величезну кількість ворожих сил на Авдіївському напрямку. Це називають чи не найголовнішим завданням оборонців саме в районі Авдіївки.

"Сьогодні навіть у позиційній війні, українці, завдяки високоточним та всім іншим наявним засобам, здатні завдавати росіянам великих втрат навіть у статиці. Тоді у них є вибір, мовляв, може варто діяти активніше, і хоч втрати будуть більшими, але вони й так великі. Так, вони спробують досягнути хоч якогось, але успіху", – пояснив військовий аналітик.

Зверніть увагу! У Третій окремій штурмовій бригаді повідомили, що проти них на Авдіївському напрямку кинули в бій не менше ніж 15 тисяч російських окупантів. Попри кількісну перевагу росіян, 3 ОШБр вдалося завдати нищівних ударів ворогові. Попередню кількість втрат оцінюють в 4200 російських солдатів – мовиться про вбитих та поранених.

Найбільше від ударів Третьої штурмової бригади постраждали 74 та 114 окремі мотострілецькі бригади збройних сил Росії.

Нагадаємо, що 3 ОШБр терміново передислокували на Авдіївський напрямок лише кілька днів тому. Видання Forbes писало про це підсилення 11 лютого.

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