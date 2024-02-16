Тривають криваві бої за Авдіївку. Бійці показують відео з підвалів Авдіївського коксохімічного заводу – там сиплеться стеля через постійні удари КАБами.

Яка ситуація в Авдіївці зараз

Зі зруйнованих позицій українські воїни виходять маневром і закріплюються на нових рубежах оборони. Підкреслюю, пріоритет – збереження життя наших бійців. Тому в разі потреби вони відходять на нові позиції. На превеликий жаль, під час одного з таких виходів декілька наших бійців потрапили в полон. Будемо боротися за звільнення кожного побратима,

– написав Тарнавський.